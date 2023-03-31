國民黨立委魯明哲今日質詢時指出運安會主任秘書濫領加班費，運安會晚上回應，已由政風體系處理中。至於與美國加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心（PATH）取消簽署合作備忘錄之事，運安會表示是因聯繫誤會導致簽約延後。

魯明哲先前表示，運安會好不容易爭取到與PATH合作，並簽署合作備忘錄，計畫在智能交通的調查與技術上相互合作，但遺憾的是，3月29日要在柏克萊分校簽署，卻在當天取消了合作計畫。

魯明哲說，PATH在來往信中提到，「運安會因內部矛盾，在未經告知的情況下片面修改雙方已達成共識的新聞稿，移除了關鍵的合作流程和研究主題領域的描述，這種令人困惑的舉動，使MOU的簽署變得毫無意義。」

運安會晚上說明，該會與美國加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心合作計畫自2月3日核定， 3月6日執行長代表簽署合作備忘錄，並於3月9日發函至外交部北美司請其協助寄送合作備忘錄至駐舊金山台北經濟文化辦事處，相關簽署文件皆順利進行。

運安會表示，本案涉及外交事務，相關簽署及新聞稿發布應陳報主任委員同意，依該會與外單位簽署備忘錄往例，大多採公告於該會官網形式；但為表示對本合作計畫的重視，故比照「台加運輸安全合作瞭解備忘錄」模式發布新聞稿：「惟在執行簽約以及發布過程中，因聯繫誤會導致簽約延後，本會亦深表遺憾。」

運安會表示，仍持續積極與美國加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心溝通聯繫，以期待促成雙方能於近日簽訂合作備忘錄。

至於運安會主任秘書濫領加班費，運安會晚上表示，已於2月16日接獲同仁舉報時即巳交由政風室調查，目前該會政風室已完成調查並函送行政院政風處，由政風體系處理中。