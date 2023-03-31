中國國家文化和旅遊部今發出通知，即日起恢復全國旅行社及在線旅遊企業，經營外國人入境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務，以進一步服務經濟社會發展，促進旅遊交流合作。
通知要求，各地要按照屬地管理原則，推進旅行社恢復經營外國人入境團隊旅遊業務工作，指導本地旅行社同境外旅行社做好線路設計和產品對接，落實好各項防疫要求。
通知又要求旅行社嚴格落實旅遊管理各項制度和規範，提升旅遊服務質量，切實維護旅遊市場秩序，展示中國旅遊的良好形象。
中國國家文化和旅遊部今發出通知，即日起恢復全國旅行社及在線旅遊企業，經營外國人入境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務，以進一步服務經濟社會發展，促進旅遊交流合作。
通知要求，各地要按照屬地管理原則，推進旅行社恢復經營外國人入境團隊旅遊業務工作，指導本地旅行社同境外旅行社做好線路設計和產品對接，落實好各項防疫要求。
通知又要求旅行社嚴格落實旅遊管理各項制度和規範，提升旅遊服務質量，切實維護旅遊市場秩序，展示中國旅遊的良好形象。
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