前空軍中校白賀帆2011年任職空軍427聯隊基地勤務大隊設施中隊長，負責督辦隊駐地即清泉崗基地工程業務，卻向軍火掮客及包商收賄，接受不當招待，護航工程標案，被依貪汙罪判刑4年10月，褫奪公權2年定讞。矯正署日前已核准其假釋案。

判決指出，白賀帆2009年間在台北市的卡拉OK輾轉認識軍火掮客集團成員郭建宏、鄭淑分、魏大威等人，2011年任職空軍427聯隊基地勤務大隊設施中隊中校隊長，負責督辦隊駐地即清泉崗基地工程業務。

白賀帆2011年間向郭等人收取10萬元賄款，指示下屬竄改工程文件，協助郭介紹的王姓包商取得「機電工程」標案，又在後來的10個月間陸續接受郭男及王姓包商的招待花酒與住宿，總共獲取24萬0550元的不正利益。

另外，取得規劃設計與監造委託標案的聶子文建築師事務所，因在施工圖設計上漏列材料費預算，2011年間對白賀帆行賄6萬元現金，2012年間更贈送手機、數位相機，甚至招待白到泰國曼谷旅遊，白總共獲取9萬7607元不正利益，最後放水事務所用補充預算方式解決，未列缺失。

台中高分院更二審依2次貪汙罪判刑4年10月，褫奪公權2年，2020年 11月最高法院駁回上訴，全案定讞。白入監服刑後，日前已獲准假釋。