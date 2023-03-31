創設近半世紀的冠昇食品公司，是台灣專業的餅乾製造廠，產品以低糖低油的脆餅乾為主。冠昇高齡85歲的謝村松董事長長期投入公益活動，得知醒吾科技大學有許多優異學生經濟弱勢，今(31)日慷慨解囊捐贈2 0萬元安心助學善款，期盼協助弱勢莘莘學子安心求學，避免為了打工籌措生活費而影響學業。

安心助學捐款捐贈儀式在設備新穎的觀餐學院舉行，醒吾科大校長陳義文推崇冠昇食品善盡企業社會責任，對謝村松董事長慨捐20萬元安心助學善款，特別頒贈感謝狀表達謝忱，醒吾科大餐旅系許燕斌主任、陳國勝與宋應欣老師都列席觀禮。陳義文強調，安心助學專款專用於弱勢生，打造醒吾校園成為第二個溫暖的家，不只協助幫助弱勢學生順利求學完成學業，更進一步提升學習成效。

醒吾科大餐旅系許燕斌主任(左一)向冠昇食品謝村松董事長(左二)介紹觀餐學院媲美五星級飯店的教學設施。(醒吾科大提供)

醒吾科大陳義文校長(右三)頒贈冠昇食品謝村松董事長(左三)感謝狀表達謝忱。(醒吾科大提供)

陳義文指出，醒吾科大自創校以來，遵從創辦人顧懷祖興學理念「照顧好每一個學生，為他們作好明日就業及創業的準備」

，透過安心助學方案，按月發放生活助學金，讓弱勢生擁有安心自在的學習環境，再由老師專案輔導有「生活經濟」、「職涯就業」及「課業學習」三大需求弱勢生，輔導對象都能學有所成、實施成效優異，所有捐款善心人士也感到欣慰。

醒吾科大陳義文校長(右四)及餐旅系許燕斌主任(右三)陪同冠昇食品謝村松董事長(右二)、謝蓉瑋監察長(右一)走在醒吾科大林蔭大道，謝村松董事長感覺非常舒服，對校園美景留下深刻印象。(醒吾科大提供)

「醒吾科大有觀餐、流行藝術、設計及商管等四大學院，不斷精進更新軟硬體教學設施，」陳義文說：「醒吾科大餐旅系有最優秀師資與設備，培育出來的學生都有亮眼表現，包括最近榮獲世界盃青年麵包大賽冠軍的大三學生簡思昀。冠昇食品公司產品多元，謝董事長基於企業永續經營，不斷研發健康食品，冠昇食品的餅乾讓人吃了驚為天人，未來可以考慮與本校合作開發更多兼具味與養生餅乾。」

謝村松董事長第一次造訪醒吾科大，對校園美景及觀餐學院媲美五星級飯店的教學設施，都留下深刻印象。他開心的說：「這一兩年經常在媒體看到醒吾科大的新聞報導，才知道醒吾科大辦學這麼認真，學生都十分認真與優秀，像世界盃青年麵包大賽冠軍就來自醒吾科大。這次很感謝公共事務中心郭石城主任的引薦，了解許多經濟弱勢的優異學生，為了三餐溫飽還得奔波打工，學業常因此耽誤，希望我略盡棉薄之力，能為大學教育盡一點心力。」

冠昇食品公司產品以低糖低油的脆餅乾為主，主打檸檬薄片、芝麻薄片、牛奶餅乾、起士餅乾及紫菜蘇打、蔬菜蘇打與胡椒、香椿、三寶或香辣口味的蘇打餅乾，由於味美價廉又養生爽口，都頗受消費大眾歡迎。謝村松強調，冠昇研發產品的核心價值，就是要讓消費者吃到美味又健康的餅乾。

醒吾科大烘焙及餅乾專家、餐旅系許燕斌主任指出，冠昇食品在業界享有極高聲譽，包括檸檬薄片與芝麻薄片都曾在網路熱銷賣到缺貨，是一家令人敬佩的老字號食品公司，尤其謝村松董事長熱心公益，經常提供公益團體成本價熱銷美味餅乾，廣獲各界好評。許燕斌感謝謝村松對醒吾科大的支持，相信受益的學生一定會更加珍惜學習機會，未來畢業後加倍回饋社會。