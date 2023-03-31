新北市三芝區公所本月18日起至4月18日止，於興華驛站「農業及藝術教育中心」策畫「賦得櫻陶」陶藝聯展，除了展示多項陶藝、繪畫作品外，也邀請北海岸藝術家到場駐點，讓民眾在清明連假出遊多一項不同的選擇，可以到三芝感受在地的獨特藝術氛圍。

三芝區幽靜的生活步調，近年來吸引許多藝術家遷居於此，也讓當地逐漸形成芝蘭藝術村、芝柏藝術村、圓山頂藝術村及楓愛林藝術村四大聚落，充滿文化底蘊與藝術氣息。

區公所為了支持三芝的在地農埸，於今年初於今年初啟用興華驛站農業及藝術教育中心，提供藝術家展示空間，並定期舉辦展覽或體驗課程，讓喜愛藝文的民眾能藉此機會與在地藝術家交流。

三芝區長賴小萍表示，本次展覽邀請八甲窯許俊翔、十八份窯林育生、柴燒陶藝洪健源、木子盛陶藝工作室李振盛及漂木空間楊樹森等知名文創藝術家，融合在地農業及藝術元素共同展出，包含柴燒陶藝、天目技藝及漂木彩繪等，創作出蘊含在地文化的櫻花季文創作品，充分展現三芝區農業與藝術共賞的在地特色。

區公所也歡迎民眾，在清明連假掃墓祭祖之餘，沿著巴拉卡公路至興華驛站休憩觀展，並與北台灣唯一的M41D戰車合影留念，附近的三芝田心、三板橋、魯肉販多肉植栽農場也是連假散心首選，感受三芝的藝術氣息。