不少人會趁著清明連假出遊，有男子也戴著女友初次在民宿過夜，2人喝點小酒，趁著美好的氛圍「想要壞壞」時，女友突然間大叫，原來是床上掉滿黑色棉絮，他檢查了雙腳後，驚見「腳長腋毛」，2人也笑到不行，但後來女友也去洗澡，而他也呆坐床上怨「襪子」害他得出夜沒了。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示趁著連假和女友開心出遊，2人也是第一次在民宿過夜，幾杯黃湯下肚後，趁著燈光美氣氛佳，2人從陽台回到床上「想壞壞」時，突然女友尖叫一聲「床怎麼那麼髒」，後來他看了一下發現是毛絮，再檢查一下雙腳傻眼「我的腳怎麼長腋毛了啦」，他和女友2人也坐在床上笑掉流眼淚，後來女友去洗了澡，美好的氣氛便結束，他不禁抱怨運動品牌官網買的襪子害他的初夜沒了。

連假開始他和女友出遊，2人在1間民宿過夜，他原本趁燈光美氣氛佳想壞壞，竟然卻被「襪子」破壞氣氛。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「雖然蠻可憐的但我覺得超好笑」、「有些襪子都會這樣，翻面洗個幾次就好了」、「建議新買襪子先翻過來先洗過一次後再穿」、「新的都會這樣」、「好可惜欸，難得出去住，氣氛又那麼好」。