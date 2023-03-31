大陸人氣節目《乘風破浪》第4季（以下稱浪姐4，原名：乘風破浪的姐姐）尚未開播，就因出演名單多次引起討論，更傳出「平民天后」徐懷鈺也在其中，但她日前被問到是否抗拒參加節目，她表示怕會輸，沒正面回應出演；沒想到今（3月31）日有大陸網友在機場捕捉野生徐懷鈺，發現她抵達錄影地點長沙，推測就是為了浪姐4。

徐懷鈺4月將在台北開唱，但今日有大陸網友直擊她出現在長沙機場，而碰巧的是長沙正是浪姐4錄製所在地，立刻在微博掀起熱烈討論；畫面中徐懷鈺狀態時尚又大方，保養得宜不像是45歲，還有網友表示迫不急待看她的表演。

徐懷鈺被大陸民眾直擊抵達浪姐4錄製地點長沙。（圖／摘自微博）

其實徐懷鈺日前為演唱會練團時，就被問到她要上浪姐4的傳言，她表示公司有接洽但她不知道結果，也坦白說出自己的想法，「我怕我會輸，因為要廝殺」，她自認會走退讓的路線，因為個性比較默默的，還謙虛地說，「我的回憶殺只能殺大家，殺不了同伴」。

浪姐4未開播、甚至還沒錄製前，出演名單就流出過多種版本，但近期已看到徐懷鈺、Ella（陳嘉樺）、謝娜、張嘉倪、孫悅、劉雅瑟等，陸續抵達長沙，最後還有哪些資深女星會出演，也令外界相當好奇和期待。