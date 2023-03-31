綜藝天王胡瓜與賴慧如主持的《最強綜藝秀》日前首次走進校園，跟中國科技大學的學生將一較高下，胡瓜讓藝人組活動筋骨挑戰跳繩，並加碼獎金，不料卻有但書「楊繡惠也要跳」，當所有藝人依序進入跳繩，每個都氣喘吁吁了，楊繡惠卻遲遲不敢前進，一進去居然被繩子打臉讓整個挑戰失敗，胡瓜還搞笑說是故意這樣安排「這樣我才能省紅包」，讓所有人笑到不行。

本周來了一組空翻達人「STM人造技藝」，高翻到2米還能穿過圓圈，現場響起一片掌聲。接著三位空翻達人挑戰「空翻跳高大賽」，其中一位小鮮肉表演者黃鎧，在失敗兩次後，最後成功躍過240公分後，將紀錄再向上推高，全場也給予熱情掌聲。

熊霓火辣熱舞要為表演者黃鎧頒獎，沒想到害羞黃鎧與熊霓保持安全距離，誠實表示不敢近距離接觸異性怕女友生氣，胡瓜搞笑說那「阿姨」來熱舞應該沒關係吧，最後挑楊繡惠為他頒獎，2人熱舞最後還公主抱旋轉，讓楊繡惠開心得不得了。