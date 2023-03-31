許多人在清明節時，都會為了返鄉掃墓而特地和公司請假。一名女網友怕掃墓會讓大嫂覺得麻煩，特地叮嚀媽媽只要叫哥哥返鄉即可，結果一旁的爸爸聽完超不爽，突然大吼：「她是我媳婦，我就是可以要求她來！」貼文一出，讓眾網友氣炸，直說：「沒事去掃不認識的墓幹嘛」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前爸媽詢問她掃墓時間，還表示假日沒空，只能平日掃墓，這也意味著原PO和哥哥、大嫂都得特地請假，原PO心想：「請假來掃我們家的墓，也太麻煩人家」，特地和媽媽交代，別要求大嫂出席。

未料，一旁的爸爸聽完後瞬間暴氣，怒吼：「她是我媳婦，我就是可以要求她來！」原PO傻眼，表示自己的爸爸相當傳統、父權主義、歧視女性、不尊重人，就算當場爭論也不會有任何效果，因此原PO只是淡淡地說了一句：「我沒在跟你說話」。不過，原PO也想知道眾網友的看法，特地發文請益：「年輕這一輩，大家還會覺得媳婦一定要去掃公婆家的墓嗎？」

貼文曝光後，一票網友都覺得無法接受，留言撻伐，「跟拜祖先一樣一律男生去就好！人家嫁來你們家，完全沒血緣關係，完全沒有義務好嗎」、「肯去是情分，不去是本分」、「媳婦不是夫家的女傭人欸」、「笑死，你爸是花幾千萬買媳婦啊」、「我認為各家掃各人的，沒事去掃不認識的墓幹嘛」。