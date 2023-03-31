俄國總統普丁3月30日簽署例行春季徵兵令，將自4月1日至7月15日招募14.7萬名18至27歲青年入伍。由於普丁去年9月下令動員30萬人引發逃難潮，俄國武裝力量總參謀部動員局發言人齊姆良斯基（Vladimir Tsimlyansky）強調，這批徵召入伍的新兵不會被派往烏克蘭戰場。另外，根據美國掌握最新情資，莫斯科正另闢蹊徑，積極尋求以糧食援助向北韓換取武器。

齊姆良斯基告訴俄國國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24）：「沒有一個徵召入伍的軍人會被派往特別軍事行動區。」俄國官方以「特別軍事行動」稱呼對烏克蘭發動的入侵戰，過去一年持續強調不會派新兵前往烏克蘭作戰。齊姆良斯基表示，目前的軍力「足以執行分配給我們的任務」。俄羅斯新聞社（RIA）報導，3分之1的新兵將下部隊長達5個月，在俄國的永久部署軍事基地學習掌握現代軍事裝備，「服役完規定任期後，全數即時轉入預備隊，遣送回國」。

塔斯社（Tass）提到，近年在春秋兩季募兵平均可徵得約13萬人。齊姆良斯基宣稱，在2023年，就有逾70萬青年自願入伍。西方媒體報導，普丁計劃在未來幾年將俄軍規模擴張至150萬人，並將徵兵年齡提高到30歲。

隨著俄烏戰爭持續拉鋸，美國總統拜登政府持續公開情資，試圖遏阻普丁在烏克蘭戰事上的進一步行動。白宮國家安全會議發言人柯比3月30日說：「我們已掌握新情資，俄過正積極從北韓取得額外軍火。」他表示，美方獲悉莫斯科正尋求在北韓派駐代表團，企圖向北韓「提供糧食換取軍火」。柯比強調，北韓與俄之間的任何軍火交易，都違反聯合國安理會第1718號決議。

與此同時，美國財政部對斯洛伐克籍男子馬克爾季切夫（Ashot Mkrtychev）祭出制裁，因為他試圖安排向俄國出售至少24款的北韓武器和彈藥，以助俄方補充在烏克蘭戰爭中耗損的軍事裝備。財政部指出，在2022年底至2023年初，馬克爾季切夫與北韓官員合作，以交換商用飛機、原物料和商品等物資向北韓換取軍火。

美聯社報導，專家認為，北韓缺糧情況已達到領導人金正恩統治11年來最嚴峻的程度，不過尚未有即刻發生饑荒或大規模死亡的徵兆。