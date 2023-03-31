澳洲一家衝浪俱樂部最近有一名女性會員收到警告信，內容「提醒」她別再違反更衣室不得裸體的規定，否則會受罰甚至會籍不保。有人認為這是對女性散發「身體羞辱」的不友善訊息，俱樂部堅稱這為了保護兒童。消息曝光後，有人覺得「政治正確過頭」，也有人認為這是好的政策大表認同。

澳洲廣播公司（ABC）30日報導，新南威爾斯省居民潘特爾（Nada Pantle）是特里加爾（Terrigal）衝浪救生俱樂部的會員，她常在上班之前的大清早來此海泳，自然會用到俱樂部的更衣室與淋浴間。今年2月俱樂部寄了一封信給她，聲稱獲報她違反俱樂部更衣室不得赤身露體的規定，「管委會早已勸告會員，根據『兒童安全方針』，更衣室禁止裸體」，倘若娜妲持續忽視這項規定，「您將受到處分並／或終止會籍」。

潘特爾對此大為震驚，而且備感壓力：「他們沒有說我做了什麼舉動，也沒說是誰投訴，但字裡行間暗示我的舉動幾乎與性扯上關連。要換衣物之前必須先脫下穿在身上的衣物，所以我們需要更衣室。這封信給我近乎身體羞辱的感受。」她接獲此函後就退出俱樂部，但她也有話要說：「沒有什麼比為人父母的責任與更衣室的管理更重要。」

澳洲東南部海濱一處衝浪救生俱樂部禁止泳客在更衣室赤身露體，引發熱烈議論。

特里加爾俱樂部是澳洲中央海岸地區15家衝浪救生俱樂部之一，生意很好，會員949人之中有362人未成年。

據澳洲衝浪救生協會對於更衣室訂定的方針，會員「不得在淋浴或更衣的同時監護成群的孩童」，除非有他人在場，否則會員「不得脫衣服，並應避免與單一兒童共用更衣室」。

特里加爾俱樂部發言人雷弗恩（Julie Redfern）捍衛這項政策，並稱俱樂部多年來持續接獲投訴「不該讓兒童在淋浴區接觸到裸體的成人」。她說：「我兒子就跟我提了超過十次，那種場面讓他不舒服。」

俱樂部認為，這項規定能讓孩子們有安全感。雷弗恩說：「我們只是要求泳客穿著泳衣沖澡，然後圍上浴巾或去個別廁間脫衣服。」

尚未成為正式會員的溫蒂認為此規令人費解：「若沒光著身子，在更衣室裡要怎麼淋浴更衣？這對所有女性都是不悅的訊息，這是要求女人遮掩裸體、要為赤身露體感覺羞恥。」

衝浪救生協會中央海岸分會表示，特里加爾俱樂部預計近期要整修包含淋浴間在內的部分設施，屆時會公布更衣室與淋浴設施的合宜使用規範。

特里加爾俱樂部懸掛「更衣室禁止裸體」的告示不足為奇。澳洲9News報導，有民眾自稱曾因使用更衣室時違反上述規定遭退會處分。分會說，未成年人相關投訴實在太多，協會只是按照國家政策加強維護兒童安全。協會也鼓勵特里加爾海灘15家俱樂部更衣室都懸掛「禁裸」告示。