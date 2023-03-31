中國人壽31日宣布總精算師一職，由資深協理謝如涵出任，今年4月1日起生效。中國人壽指出，謝如涵具備美國精算學會正精算師（FSA）資格，壽險業資歷近20年，2018年起即擔任中壽的簽證精算師，2019年協助中壽成立壽險業界第一個IFRS專責部門。

中國人壽指出，謝如涵接任總精算師後，將持續推動轉型，協助中壽順利接軌國際會計準則IFRS 17，不僅只為達成合規需求，更將藉此接軌契機，作為中壽在系統、人才以及經營轉型上的驅動力。

中國人壽指出，謝如涵畢業於美國威斯康辛大學麥迪遜分校精算研究所碩士，台灣大學財務金融系、輔修數學系，具備豐富的商品、精算及IFRS等領域的經營管理經驗，為難得的壽險市場高階管理人才。

謝如涵在統籌IFRS專責部門期間，協助建構高效系統平台，調整商品策略，推廣保障型商品，負債成本持續降低；此外，培育精算、會計、IT、投資、風管、營運等跨領域人才，為2026年IFRS 17及國際清償能力制度(ICS)正式上路，建構重要人才資產。

中國人壽指出，因應IFRS 17業務執行，中壽從系統佈建、商品調整、人才培育及公司治理等各面向上持續精益求精，擬定完整策略及轉型規劃，不但為接軌IFRS 17做足準備，更掌握社會脈動，持續提供更多元的產品與服務，超越客戶期待，共創雙贏。

中國人壽指出，中壽穩健經營，持續推動公平待客、金融友善，連續四年蟬聯公平待客績優；此外，積極導入NPS（淨推薦分數），並在去年底的NPS調查排名業界第一。未來將秉持以客戶為中心的初心，從產品規劃到服務優化滿足客戶多元需求，持續朝「最受推薦和信賴的壽險公司」邁進。