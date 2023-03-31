被譽為亞洲地區最重要的永續報告獎之一「亞洲永續報告書獎」昨天頒獎，常年為台灣房仲業模範生的信義房屋也獲3項大獎，包括亞洲最佳永續報告獎（公司治理）銀獎、亞洲最佳職場報告獎銅獎、亞洲最佳多元性報告獎銅獎，顯見信義房屋公司在環境保護、社會共融、公司治理面向皆平衡發展，體質健全能夠帶給同仁多元培訓與福利，同仁具備專業與貼心能力，帶給客戶更好的服務。

為了落實永續，證交所擬於2025年落實永續報告書全面化、推動ESG評鑑，促進公司永續轉型，接軌國際，因此永續報告書成為利害關係人了解企業價值的重要指標，完整的揭露也能企業有效管理內部的短、中、長期目標，對於職場環境升級有其重要性。

「亞洲永續報告書獎」為新加坡CSR Works International公司舉辦，由來自政府、非政府組織、學術界、媒體和各行業的CSR專家組成評審團，進行獨立甄選，並從中選出最優秀的亞洲領導企業，此次共頒發1個年度特別獎、17類獎項，內分金、銀、銅獎共計51個名額，數百名亞洲企業角逐，競爭激烈。

信義房屋表示，此次得獎也顯現信義房屋常年以來合宜對待各利害關係人，打造幸福職場，尤其「同仁」與「客戶」2大利害關係人；信義房屋表示，人才是企業永續的關鍵，因此信義房屋持續培育人才，讓同仁感到被照顧，包括完整培訓課程、持續增進數位能力、並有學長姊無私的帶領，讓每一名同仁都具備「先義後利」的品格，持續成長增進能力，「同仁幸福，進而帶給客戶幸福」。

而數位轉型則是讓買賣更有效率，包括智能賞屋、AI智能配案等數位工具，不僅縮短同仁的作業時間，也讓買賣不受時空限制，客戶更加便利，信義房屋表示，40多年來不斷創新進步，引領產業前進，未來也將持續精進，打造亞洲最佳的永續企業。