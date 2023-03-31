張艾嘉和老公婚後育有一子王令塵（Oscar），現32歲的他，是一名設計師，遺傳媽媽好基因，外型帥氣，日前他和美國藝術家Daniel Arsham推出的藝術平台Archive Editions合作，舉辦大型藝術展覽，他也罕見公開亮相，並提及9歲被綁架的心聲。

展覽日前在中環置地廣場舉行，不少名人如村上隆、曾國祥、徐濠萦等都現身捧場，王令塵也曬出和男神彭于晏的合照，只見他繼承媽媽好基因，帥氣外型更神似彭于晏，令人驚艷。

而目前是知名設計師的王令塵，2014年開創自己的設計事業，主力朝創意和設計領域發展，對幕前沒有太大興趣。而王令塵最轟動外界的事蹟是，2000年、他9歲的時候，在上學途中遭人綁架，綁匪向張艾嘉要求1500萬港幣的贖金。

張艾嘉在和警方配合並與綁匪周旋拖延下，成功讓警方在7天後救回王令塵，而張艾嘉也為了兒子停工3年，陪伴他走出陰霾。近日王令塵接受《明周》專訪，被問到9歲綁架案對他是否有很大影響，他也坦言會，「這個都會是不正常成長過程」，不過他認為要面對它，儘量避開它，向前走，然後「其他東西都是歷史來的。」