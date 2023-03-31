美媒引述知情人士報導稱，特斯拉已與美國白宮官員討論了與寧德時代合作在美國建立電池工廠的計劃。該項計劃與先前福特汽車與寧德時代合作方式相同，設廠位置可能在德州，電池製造廠將由特斯拉擁有，由寧德時代提供技術並負責營運。

據《快科技》報導，特斯拉建設電池製造廠的目的是要供應在當地的電動車組裝廠，目前確實的廠址尚未確定。

今年2月福特宣佈降與寧德時代一同在美國密西根州馬歇爾市附近建設一家電池工廠，工廠計劃投資35億美元（約合台幣1068億元），預計2026年投產，員工規模2500人。兩者的合作模式也較為特別，福特將擁有工廠100%的股權，包括建築和基礎設施，寧德時代則將擁有工廠的運營權和技術所有權。

報導說，此次特斯拉尋求寧德時代共同建廠，也將會採用此類技術授權模式。對寧德時代來說，此次傳聞的合作方式更趨於技術授權，這也意味著寧德時代的資金成本將大幅減少。

此外，特斯拉與寧德時代合作建廠也是強強聯合。目前，特斯拉是全球純電動汽車銷量最高的廠商。2022年，特斯拉電動車全球銷量超131萬輛。寧德時代則是目前最大的汽車動力電池供應商，2022年全年，寧德時代的裝機量從99GWh翻近一番至191.6GWh，市占率從33%升至37%，位列全球第一。