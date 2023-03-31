《人民日報》報導，中國大陸國家主席習近平3月31日下午在人民大會堂，會見到中國正式訪問的新加坡總理李顯龍。習近平強調，李顯龍此訪把中星關係提升為全方位高品質的前瞻性夥伴關係，中方願與星方加強戰略溝通，深化戰略對接，切實使「高品質」成為中星合作最鮮明的標識。李顯龍表示，新加坡主張國與國應相互尊重、和平共處、互利合作、避免衝突，共同應對風險挑戰。即使有競爭，也要基於相互尊重與信任，不能非黑即白，選邊站隊。

習近平指出，中星是重要合作夥伴，中星關係始終展現出前瞻性、戰略性、示範性，不僅有力推動了兩國各自發展振興，也為地區國家樹立了標竿。中方把新加坡置於周邊外交優先方向。李顯龍此次訪華期間，把中星關係提升為全方位高品質的前瞻性夥伴關係，為兩國關係未來發展指明了方向。中方願同星方加強戰略溝通，深化戰略對接，切實使「高品質」成為中星合作最鮮明的標識。

習近平表示，在東南亞國家中，新加坡參與中國改革開放程度最深，與中國利益融合最密切。中國正以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，中國的經濟社會活力將進一步釋放，願同新加坡等願意同中國合作的國家共用重要機遇。中方願同星方繼續用好中星雙邊合作機制會議平台，加強陸海新通道建設，深化數位化、綠色化轉型和第三方合作，積極穩妥推進兩國人員往來。

習近平強調，這些年來，亞洲地區保持總體和平穩定和快速發展、整體崛起的良好勢頭，地區國家通過自己的勤勞和智慧，走出了一條獨立自主、相互尊重、平等互利、開放包容、合作共贏的亞洲特色發展道路。在當前世界百年變局加速演進大背景下，尤其應該珍惜和維護亞洲地區來之不易的良好發展勢頭，共同守護好地區和平紅利，維護好經濟全球化和區域經濟一體化正確方向，堅決反對霸道霸凌，明確抵制「脫鉤斷鏈」，不允許任何國家剝奪亞洲人民追求更美好幸福生活的權利。

李顯龍表示，很高興時隔數年再次訪華，看到中國各地都在迅速恢復經濟活力。他對中國經濟的韌性抱有堅定信心，相信中國經濟將持續向好發展，新加坡等周邊國家都期待同中方進一步深化經濟合作。星中兩國擁有堅固友誼和深度理解互信，兩國關係始終保持良好發展勢頭。

李顯龍說，星方期待同中國新一屆政府盡快對接溝通，推進互聯互通等重大專案合作，以完成星中自貿協定升級談判為契機，對外發出中國繼續深化對外開放和星方致力於進一步深化星中合作的明確資訊。希望通過他這次訪問，為星中全方位高品質的前瞻性夥伴關係發展注入新的活力，推動星中各領域合作取得更多成果。

李顯龍強調，世界上幾乎所有國家都認可世界上只有一個中國，都在一個中國政策基礎上同中國發展友好合作關係。台灣問題是中國的內政，鼓吹「今日烏克蘭、明日台灣」會帶來不可預測的嚴重後果。新加坡主張國與國應相互尊重、和平共處、互利合作、避免衝突，共同應對風險挑戰。即使有競爭，也要基於相互尊重與信任，不能非黑即白，選邊站隊。

雙方還就共同關心的大國關係和國際地區問題深入交換了意見。