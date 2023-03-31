張惠妹今晚在高雄巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹3月31日起在高雄巨蛋連辦10場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，預計共吸引12萬歌迷進場欣賞，不只打破自己2017年在高雄連唱8場紀錄，且不同於去年4月台北場受限小巨蛋場館「禁止跳動」，天后這回在高雄終於全面解禁可以「好好跳動」；今晚送上第2首歌前，阿妹對著滿場1.2萬名歌迷大喊：「你們想站起來嗎？讓我看到你們高雄的全力！」氣氛爆嗨。

阿妹今化身「闇黑女王」從場中升降舞台現身，以黑色浮誇巨型公主袖、延伸至地面重達20公斤裙擺的造型，搭配〈血腥愛情故事〉張力十足的激烈歌詞為演唱會揭幕，盡顯女王霸氣；光是開場這套服裝就要價4萬美金（約台幣122萬元），整件使用萬顆黃色水晶點綴，耗時1000小時打造完成。

相隔6年再唱港都，阿妹要歌迷無拘無束盡情跳起來，唱完〈偏執面〉後興奮說：「這裡是高雄巨蛋嗎？是可以站著聽演唱會的高雄巨蛋嗎？可以愛怎麼跳就怎麼跳的嗎？哈囉大好，我是一直很想來高雄巨蛋演唱張惠妹，今天是我們第一場我跟你們一樣很興奮很緊張。」透露上台很緊張、腳一直抖，「我真的很緊張，我真的很需要能量」；提及去年台北場，因演出時場館附近居民抗議震動引發一連串風波，阿妹幽默形容小巨蛋：「很活潑的巨蛋，它會一直上下（震動），歡迎大家來到高雄，我只能說這邊的地板很MAN。」逗笑所有人。

高雄場不只送上「解放身體版ASMR」，演唱會燈光、音響及動畫也以更強力道呈現。陳鎮川透露，阿妹因演唱會升級「超級焦慮，壓力比台北場還大」，他之前到阿妹家為演唱會造型定裝，「4套衣服試了10小時」，直到開唱前一晚都還在調整，且她彩排時心情非常不好，「肅殺的那種，什麼都不對，但總彩後就好了」，坦言她這次盯得比台北場還緊，「她就是這樣，會覺得不夠好，大家就很緊繃，所以大家彩排後都會去海產店喝啤酒」。

此外，許多歌迷發現天后近期瘦超多、絕美「鉛筆腿」非常性感，陳鎮川表示阿妹狀態的確很好，「但張媽媽絕對不會希望她瘦，因為（媽媽）跟我們的眼睛不一樣」；其實阿妹去年海外耶誕節演出返台後，就開始閉關備唱，並遵守「演唱會專屬套餐」，每天一碗燙青菜、一碗蛤蠣和4片涮牛肉，並於下午3點食畢，加上早睡早起的規律生活，讓體能達到最佳狀態。

提到阿妹這次高雄場服裝露更多？陳鎮川說：「她OK，安全措施有做好，她通常都會藏球、不會秀球（露上圍），第一套花122萬打造只穿4分鐘，跟蔡依林（演唱會）是同一個設計師。」86歲張媽媽高雄10場全陪，男友Sam同樣愛相隨，對於唱破自己高雄巨蛋場次記錄，阿妹雖沒多說什麼，但曾表示「如果很多人還想看，可以持續往上加場」，讓陳鎮川聽了苦笑直呼：「後面場地真的沒有時間了啦。」接下來將赴海外20幾個城市巡演。