中國國家主席習近平3月31日在北京來華進行正式訪問的西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）。雙方烏克蘭危機交換了意見，習近平表示，中方立場一以貫之、清晰明確，就是勸和促談、政治解決。應該摒棄冷戰思維和陣營對抗，放棄極限制裁施壓。希望有關各方通過對話協商，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

大陸央視新聞報導，習近平指出，今年是中西建交50周年。半個世紀以來，中西雙方堅持相互尊重、交流對話，積極開展互利合作，建立並發展全面戰略夥伴關係。中國致力於以高品質發展全面推進中國式現代化，將為包括西班牙在內的世界各國提供更廣闊市場空間、更多合作機遇。中方願與西班牙一道，以建交50周年為新起點，推動兩國互利合作走深走實。

習近平強調，雙方應該堅持從戰略高度和長遠角度謀劃兩國關係，堅定中西互利合作共贏的根本認知，在事關各自主權、安全、發展等核心利益問題上相互支持，堅持友好、互信、合作大方向，打造具有戰略定力的雙邊關係。

習近平稱，雙方要加強發展戰略對接，深挖合作潛力。中方願進口更多西班牙優質商品，希望西班牙為中國企業提供公平公正的營商環境。中國和西班牙都是具有世界影響的文明古國和文化大國，雙方要搞好中西文化和旅遊年活動，推動世界文明對話交流，在聯合國、二十國集團等多邊框架內密切溝通，為應對人類共同挑戰作出積極貢獻。

此外，習近平呼籲，發展好中歐關係，需要歐方堅持戰略自主。中歐都堅持多邊主義，都維護聯合國憲章宗旨和原則，都主張和平解決國際爭端，雙方理應是現代化道路上的合作者、共同應對全球性挑戰的好朋友。中方願與歐方本著獨立自主、相互尊重、求同存異、互利共贏精神，開展全面對話合作，為世界和平與發展擔當盡責。希望西班牙為促進中歐對話合作發揮積極作用。