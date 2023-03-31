六福村29日晚間改口承認，桃園脫逃超過半個月的狒狒為自家所有，讓全民炸鍋，痛批園方管理失當，風波尚未平息，如今又有前員工爆料指出，園區內狒狒數量早在3年前就已達到250隻，園方根本沒在點。

狒狒逃亡事件，六福村說法一變再變，原先稱狒狒數量一隻都沒少，否認逃跑狒狒為自家，但清點園內狒狒時，卻比呈報數量多出一隻，事後改口因採放養方式，清點困難，還出現空拍機剛起飛就故障墜毀的窘境，直到29日晚間才表示，透過死亡狒狒結紮狀況，卻認為自家脫逃。

根據《聯合新聞網》報導，六福村前員工表示，早在3年前進行結紮時，估算狒狒數量就已超過250隻，然而園方直到去年底呈報數量卻僅為155隻，落差極大。

六福村資深總監葉忠岳30日受訪指出，園區內防護措施完善，沒有破壞跡象，因此第一時間才會認為逃跑狒狒並非自家的，但如今六福村三度清點狒狒數量，仍無法得出確切數字，且還有許多狒狒沒有植入晶片，林務局邀請專家會勘後，建議使用AI辨識，以利確認正確數字。