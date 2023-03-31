中國國家主席習近平3月31日下午在北京會見來華進行正式訪問的馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）。習近平表示，中方願與馬方一道堅持戰略自主，堅守東亞合作初心，支持東協中心地位，堅決抵制冷戰思維和陣營對抗。

根據大陸央視新聞報導，習近平指出，中馬友誼源遠流長，兩國關係發展一直走在地區國家前列。今年是中馬建立全面戰略夥伴關係10周年，明年將迎來兩國建交50周年。雙方就共建中馬命運共同體達成共識，必將開啟兩國關係新的歷史篇章。雙方要統籌推進好下階段關係發展和各領域合作，推動中馬關係行穩致遠並得到更大發展，為兩國和本地區繁榮發展注入新動力。

習近平強調，中國堅持以人民為中心的執政理念，你提出建設「昌明大馬」，把發展和人民放在中心地位。中方願與馬方加強兩國政府部門、立法機構、政黨之間交往和治國理政經驗交流，在彼此尊重、坦誠互信基礎上，深化互利合作，照顧彼此關切，鞏固世代友好，堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益，堅定支持彼此探索符合本國國情的發展道路。

習近平表明，中國堅定不移推進高水準對外開放和中國式現代化，將為包括馬來西亞在內的世界各國發展帶來新機遇。雙方要不斷提升高品質共建「一帶一路」水準，推進重點專案，培育數位經濟、綠色發展、新能源等領域合作增長點，探討開展民生合作，使中馬關係更多惠及兩國人民。

習近平還稱，中馬同屬亞洲文明，都是經濟全球化和多邊主義的受益者、貢獻者、維護者。中方願與馬方一道，弘揚亞洲文明，堅持戰略自主，堅守東亞合作初心，支持東協中心地位，堅決抵制冷戰思維和陣營對抗，合力建設好共同家園。雙方要深化中華文明和伊斯蘭文明交流互鑒，堅持真正的多邊主義，維護國際公平正義，維護廣大發展中國家共同利益，為完善全球治理作出更大貢獻。