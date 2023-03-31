台南市警局保防科林姓警務正涉性騷擾認識未久的女房仲，除每天傳訊息、打電話約喝咖啡，甚至傳「陪睡」字眼的訊息，造成該名女房仲身心俱疲，鼓起勇氣向警方報案。永康分局今天將林拘提到案，訊後移送台南地檢署，檢察官認林姓員警犯嫌重大，且有串證及反覆實施性騷擾行為之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，林姓員警遭女房仲報案指控他不斷利用通訊軟體傳送訊息騷擾，還跑到工作場所騷擾，導致女子身心俱疲，甚至惶恐到不敢出門上班，最後在親友陪同下報案。而林除了每天「問候」，也曾傳訊息提到「陪睡」等用字遣詞，讓女生身心不舒服。

警方接獲報案後，找了林姓員警幾天，但他都拒不出面，今天前往新營將他拘提到案。據了解，林到案後態度配合，但對於性騷擾之說避重就輕，僅稱「我是開玩笑的」，認為對方可能誤會他的意思了。

據了解，林姓員警以簽約賣前女友的房子理由，數度邀約女房仲喝咖啡，期間幾乎每天都傳訊息給女房仲，讓對方不堪其擾。警方以其涉犯性騷防治法與跟蹤騷擾防制法移送法辦。