【立綱氣象報報】北部雲多局部雨 中部多雲 南部天晴

受華南雲雨區東移影響，明（1）日清明連假第一天的降雨增多，中部以北白天恐有較大雨勢，不過下周日到下周二（4/2~4/4）撥雲見日，這3天全台各地都是晴朗炎熱的天氣，南台灣高溫狂飆33度，預估下周四（4/6）鋒面來臨，全台變天，不僅降雨範圍擴大，局部地區的低溫恐怕僅有15度。

氣象局指出，明日華南東移的雲雨區增多，清晨中部以北開始略有降雨，白天降雨最為顯著，北部及東北部有陣雨，中部以北都要注意較大雨勢，而中部、花東地區及南部山區則是局部短暫陣雨，南台灣降雨機率較低，入夜後雲雨區漸散，各地雨勢趨緩。

明日氣溫方面，北台灣天氣較涼，早晚低溫16到18度，其他地區約19、20度，白天中部以北及宜花高溫20到24度，其他地區的高溫則在26到30度。

氣象局分享未來一周溫度趨勢，預估下周一、下周二（4/3、4/4）各地溫暖炎熱。（圖／氣象局提供）

清明連假結束後，即將有鋒面抵台，屆時北台灣降雨機會增加，再度轉冷。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱表示，下周日到下周二（4/2~4/4）連續3日各地天氣晴朗穩定，高溫可達29、30度以上，南台灣高溫上看33度；下周三（4/5）午後鋒面接近北台灣轉雨，南台灣依舊天晴；預估下周四（4/6）受東北季風影響再次變天，降雨、降溫都會更加顯著，局部地區低溫可能下探15度。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》也發文指出，自下周日（4/2）起各地水氣減少逐漸回暖，迎風面的基隆北海岸、東半部仍有較多雲量和局部短暫降雨；下周一（4/3）北部高溫大幅上升，全台都會轉為暖熱的氣溫型態；下周三深夜到下周四（4/4、4/5）鋒面南下，再加上東北季風影響，北台灣的降雨、氣溫，會和連假時有很大的落差。