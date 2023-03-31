總統蔡英文接受美國「哈德遜研究所」頒發「全球領導力獎」。之前傳出將出席的前國務卿蓬佩奧並未到場。對此總統府副秘書長張惇涵表示，邀請的名單是主辦單位所邀請，不方便幫對方做任何說明。前大使介文汲分析認為，蔡英文活動的能見度，壓縮到如此低，蔡英文恐怕就是中美關係上的一個籌碼。

介文汲今天(31日)接受《中天新聞》專訪時被問到，本來傳出蔡英文可能會晤蓬佩奧，現在可能沒有了；中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅跟白宮國家安全顧問蘇利文通過電話，可能有關嗎？介文汲回應表示，大陸跟美方對蔡英文過境的談判，都已經拉到王毅層級，可見雙方對這件事情的重視，尤其大陸施加給美方的壓力，也是空前的。

介文汲認為，對美國來講，如果讓步，他可以從中國大陸拿到一些好處，這些條件都是交換的。而這一次把蔡英文活動的能見度，壓縮到如此低，美國也許可以從中國大陸得到想得到的。從這個角度來看，蔡英文就是美國和中國大陸關係上的一個籌碼。

介文汲指出，不僅蔡英文自己要有深刻的體悟，台灣的社會也要知道，我們在美國人整個對中政策裡面，只是一個籌碼。所以不要有過高的期望。未來美中競爭越來越激烈，台灣社會更要提高警覺。