台灣近年詐騙案件飆升，詐騙手法不斷翻新，在社群平台更不乏冒用知名人士投放釣魚廣告，國民黨團今舉行記者會，邀請遭到詐騙集團冒用肖像的資深媒體人陳鳳馨，現身說法所遭受到的困擾、憤怒與無奈，以及對於政府消極作為的現象感到憂心，更擔心會有更多不知情的投資人遭到詐騙，一生積蓄血本無歸，並推出黨版《個人資料保護法》部分條文修正草案，違者可能面臨重罰5000萬元。

總召曾銘宗表示，國內詐騙橫行，已經到氾濫成災的地步，最近政府將發放現金6千元，陸續出現假冒政府普發現金網址，以及發送冒用衛福部名義簡訊，「想要快速領現金，點選下列網址」連結，誘騙民眾點擊等，財政部為此特別發出新聞稿，呼籲民眾不要受騙，顯見詐騙橫行是有多麼嚴重。

近年來政府重大個資外洩事件層出不窮，包括在107年8月北市衛生局298萬筆個資遭駭被竊，最嚴重的是在111年11月，2300萬筆戶役政資料疑遭駭上網販售。個資外洩，成為詐騙集團資料來源，助長了詐騙橫行，蔡政府到現在還拿不出辦法，防止個資一再外洩。

曾銘宗指出，從107年到111年遭到詐騙件數、財損和人數不斷攀升，政府行政的怠惰成了詐騙集團幫兇，「打詐國家隊」淪為口號，請教溫暖堅韌的陳內閣，到底做了什麼事情？是不是束手無策？陳內閣應拿出具體辦法，確保民眾權益。

書記長謝衣鳳表示，現行法已有所不足，有必要提高各項損害賠償及罰金、罰鍰上限，以及轉換舉證責任，提高團體訴訟成功率，因此提出黨版《個人資料保護法》部分條文修正草案，「非公務機關有侵害個人資料保護者，由中央目的事業主管機關或直轄市、縣(市)政府處新台幣5萬元以上5千萬元以下罰鍰，並令限期改正，屆期未改正者，按次處罰之。」

藍委王鴻薇表示，不僅僅是謝金河，包括吳淡如肖像也遭詐騙集團冒用，讓她氣到提出若臉書願意處理，將出資100萬元。王鴻薇痛斥，難道現在台灣是無政府狀態？被冒名的人還要出100萬元懸賞？才能解決問題？另外，有于美人也遭冒用，已經報警處理；連陳文茜病床照都被拿來詐騙投資人，詐騙集團這樣還不過份嗎？