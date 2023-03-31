張惠妹今晚在高雄巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹今（31日）起在高雄巨蛋連辦10場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，不同去年4月台北小巨蛋開唱「禁止跳動」，天后這回終於可以「好好跳動」，唱完〈偏執面〉興奮說：「這裡是高雄巨蛋嗎？可以愛怎麼跳就怎麼跳嗎！」並幽默形容小巨蛋：「很活潑的巨蛋，它會一直上下（震動），歡迎大家來到高雄，我只能說這邊的地板很MAN。」

阿妹去年攻蛋，每場演出都沒有超過場館的振動管理標準，仍被附近居名及里長抗議，相當無奈；今晚高雄場全面解禁，阿妹興奮說：「我是一直很想來高雄巨蛋演唱的張惠妹，今天第一場我跟你們一樣很興奮、很緊張，剛在下台很緊張腳一直抖。」滿場1.2萬名歌迷無拘無束盡情跳起來，經紀人陳鎮川事前也說：「本來就不會叫大家不要站起來，看張惠妹演唱會怎麼可能坐著看。」這次開唱不只送上「解放身體版ASMR」，燈光、音響及動畫也以更強力道呈現。

阿妹今化身「闇黑女王」從場中升降舞台現身，以黑色浮誇巨型公主袖、延伸至地面重達20公斤裙擺的造型，搭配〈血腥愛情故事〉張力十足的激烈歌詞為演唱會揭幕，盡顯女王霸氣；光是開場這套服裝就要價4萬美金（約台幣122萬元），整件使用萬顆黃色水晶點綴，耗時1000小時打造完成。

陳鎮川透露，阿妹因演唱會升級「超級焦慮，壓力比台北場還大」，他之前到阿妹家為演唱會造型定裝，「4套衣服試了10小時」，直到開唱前一晚都還在調整，且她彩排時心情非常不好，「肅殺的那種，什麼都不對，但總彩後就好了」，坦言她這次盯得比台北場還緊，「她就是這樣，會覺得不夠好，大家就很緊繃，所以大家彩排後都會去海產店喝啤酒」。