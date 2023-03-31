「網信中國」微信公號3月31日公布關於對美國晶片巨頭美光公司（Micron）在中國大陸銷售產品啟動網路安全審查的公告，指出為保障關鍵資訊基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，大陸網路安全審查辦公室依據大陸《國家安全法》、《網路安全法》，按照《網路安全審查辦法》，對美光公司在中國銷售的產品實施網路安全審查。

大陸IT之家網站消息，美光科技於1978年成立於美國愛達荷州博伊西一家牙科診所地下室，最初是一家僅有四名員工的半導體設計公司。美光簽訂的第一份合約是為Mostek Corporation 設計64K存儲晶片。

美光近期公布了 2023 財年第二財季報告，營收為36.9億美元，上一財季為40.9億美元，去年同期為77.9億美元，同比下降約53％。這是美光過去二十年來最嚴重的季度虧損，上一次出現如此規模的季度虧損是2003財年第二財季，當時淨虧損為19.4億美元。

美光計畫裁員接近15％，其中包括到2023年底的預期減員。將影響美光全球大約7200名員工。美光公司執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）此前表示，目前半導體供應太多，需求不足。該公司有太多庫存，已經失去了定價權。

百度百科資料顯示，美光是全球最大的半導體儲存及影像產品製造商之一，其主要產品包括DRAM、NAND快閃記憶體、NOR快閃記憶體、SSD固態硬碟和CMOS影像感測器，總公司（Micron Technology）設於美國西北部愛達荷州 首府博伊西 。

2018年7月3日，福州中級法院曾裁定對美光發出「訴中禁令」，美國部分快閃記憶體SSD和記憶體條DRAM暫時遭禁止在中國銷售。