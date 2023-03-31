女星馮薪朵曾是偶像女團「SHN48」成員之一，憑藉甜美外表和清新氣質擄獲大票粉絲，但2020年初她被粉絲拍到和《創造營2019》男星陸思恒的同居畫面，引來粉絲撻伐「偶像失格」，最終馮薪朵自行宣布退團，兩年過去，馮薪朵今(31日)突然發文暗嗆陸思恒：「遠離沒擔當的男的」，引發網友議論。

近日狗仔拍到陸思恒帶新歡出門吃飯，還玩到凌晨才各自返家，對此陸思恒回覆「只是朋友聚會」，並未承認新戀情，卻讓馮薪朵登上搜索排行榜，對此她在社群不滿開轟，「對男的包容度高這件事，我真的有體會到，奉勸，所有女生們擦亮雙眼，遠離沒擔當的男的，別質疑自己，多愛自己，做好垃圾分類，及時處理。」

馮薪朵勸女生要遠離沒擔當的男生、多學會愛自己。(圖/馮薪朵 微博)

針對「沒擔當」這點，馮薪朵進一步解釋，她表示兩人傳緋聞後，男方竟提出要求：「妳別退團啊，妳退團了我不是會被罵死啊」，讓馮薪朵非常心寒，「這句話我記一輩子，太自私了」，不過她有些私人因素，加上跟前經紀公司打官司，付完違約金才能說更多，就此把話打住。

不過馮薪朵坦言退團後，對她個人的內心狀態是件好事，「我終於和自己扭曲矛盾的性格和解了」，並且面對親友更加懂得同理心、更加清醒敏銳，「雖然確實有點冤的點不方便講，但是對於現在的我來說都不重要了。」現在的她打算多吸收知識，「畢竟知識是永遠不會被奪走的財富」，並向自己信心喊話：「說後悔嗎也不後悔，這就是成長啊！」