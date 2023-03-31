李周映在《TIMES》扮演一位滿腔熱血的記者。（八大提供）

韓國政治懸疑類型劇《TIMES》，由「美大」李瑞鎮與《梨泰院Class》李周映主演，2人在劇中化身記者，李瑞鎮本身卻對相機有使用障礙，由攝影導演一步一步親自教學，讓他從開啟相機學起，李周映則是開拍的首場戲就被安排沈重的劇情，演出面對爸爸死亡的悲痛情緒，她說：「雖然一開拍就要詮釋情感戲非常不容易，但不管怎樣我都會好好做到的。」

《TIMES》是少見將懸疑、政治、媒體及穿越時空等元素結合在一起的奇幻劇，故事講述身為國家元首女兒的李周映，在某一天早上醒來後，她赫然發現父親在幾年前已過世，自己則是一家小媒體「TIMES」的員工，時隔一年後，她接到一通來自5年前的電話，電話那頭的李瑞鎮與李周映跨越時空、想盡辦法阻止總統死亡的發生，但也因此逐漸靠近危險的真相。

首集劇情就以明快的節奏吸引觀眾入坑，以電影的既視感，拍攝出李瑞鎮、李周映如何利用電話跨越時空聯繫。在聊起劇情內容時，李瑞鎮開玩笑調侃李周映，「身為『TIMES』記者，她沒有在做記者的工作，都是在救爸爸。」

因演出《梨泰院Class》中變性廚師一角聲勢暴漲的李周映，首次擔任女主角就是《TIMES》，李周映難掩興奮心情表示：「能夠參與演出這麼好的劇本，還有幫助我很多的前輩們，讓我每天都懷著激動的心情在等待拍攝。」談及劇中角色，李周映說：「角色富有強烈的正義感，雖然爸爸是總統，但比起得到的優待，是一個更想開創出自己道路的人。」雖然扮演的是一位滿腔熱血的記者，李周映卻坦言跟私下的自己很不同，「一開始其實有點難消化『徐正仁』這個角色，但還是很認真的詮釋著，也希望能有更多人喜歡跟支持這部劇。」

《TIMES》明（1日）起，每週六晚間10點半在八大綜合台全台播出。