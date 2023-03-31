美股近日大幅反彈，那斯達克指數創去年底以來高點。電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）曾在1月呼籲賣股，隨著股市回溫，一向悲觀看待經濟情勢的他也罕見承認自己錯了，並恭喜那些勇於逢低買進的投資人，將股市推升至超乎他預期的水準。

資產管理公司Scion創辦人貝瑞1月在推特（Twitter）發文，僅短短的一句「賣出」，向投資人呼籲趁股價回升出脫股票。當時市場解讀為向投資人釋出不要追高的訊號。

然似乎是美股最近的漲勢太過猛烈，貝瑞周四（30日）發文承認「說賣出是錯的」，並恭喜那些趁股市下跌之際，進場搶買的投資人。

貝瑞表示，「自1920年代以來，從來沒有一個世代像你們一樣這麼愛逢低買進，恭喜」。

針對這番言論，商業內幕表示不清楚是否在嘲諷。貝瑞一直以來不斷對股市發出警訊，示警加密貨幣或所謂的迷因股。觀察股市，銀行業動盪使資金湧入科技股，那斯達克指數今年以來已上漲18.5%，自去年12月28日低點以來，已經漲約20%，進入技術性牛市。