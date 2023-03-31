鄧彥敦在中信金的資歷長達10多年，對於金控、銀行的各項業務相當熟悉，更曾在2019年出任中信金懸缺12年的法務長職位，鄧彥敦當時為中信銀資深副總經理，而後，鄧彥敦在今年1月自中信金退休後，現在由元大金積極延攬後，出任元大創投、元大銀行董事。
元大銀行董事異動 前中信金法務長鄧彥敦出任
元大銀行31日公告董事異動，由中信金控前法務長，現為元大創投董事鄧彥敦新任，並自4月1日出任。據悉，鄧彥敦未來也將出任元大創投副董事長、元大壹創投副董事長，未來是否還會出任其他職務，相當受到矚目。
元大銀行31日公告董事異動，由中信金控前法務長，現為元大創投董事鄧彥敦新任，並自4月1日出任。據悉，鄧彥敦未來也將出任元大創投副董事長、元大壹創投副董事長，未來是否還會出任其他職務，相當受到矚目。
鄧彥敦在中信金的資歷長達10多年，對於金控、銀行的各項業務相當熟悉，更曾在2019年出任中信金懸缺12年的法務長職位，鄧彥敦當時為中信銀資深副總經理，而後，鄧彥敦在今年1月自中信金退休後，現在由元大金積極延攬後，出任元大創投、元大銀行董事。
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