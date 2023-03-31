鄧彥敦在中信金的資歷長達10多年，對於金控、銀行的各項業務相當熟悉，更曾在2019年出任中信金懸缺12年的法務長職位，鄧彥敦當時為中信銀資深副總經理，而後，鄧彥敦在今年1月自中信金退休後，現在由元大金積極延攬後，出任元大創投、元大銀行董事。