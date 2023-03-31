武打巨星成龍從出道至今寫下許多驚人成績，更是首位獲得奧斯卡終身成就獎的華人演員，68歲的他卻沒打算休息，今（3月31）日在電影《龍馬精神》首映現場，聽到粉絲改編歌曲道盡他心酸，罕見當眾落淚，令網友看到這一幕都很心疼。

68歲成龍主演的電影《龍馬精神》今日舉辦首映，多位主演都有到場，擔綱主角的成龍也出席與影迷互動，有一名粉絲特地改編成龍的〈還沒長大就老了〉歌詞，「還沒長大也未曾老去，感謝你的努力點點滴滴，流言蜚語管他呢，豈能盡如人意，早已無愧你心」。

成龍在電影《龍馬精神》首映現場罕見落下男兒淚。（圖／摘自新浪電影微博）

簡單幾句話像是道盡成龍幾十年來，為了動作電影所做的一切，讓他罕見在現場落下男兒淚，被問到因拍戲受傷的膝蓋近況，他一度哭到說不出話；在冷靜過後，成龍感動地說，「我相信你們更怕我自己老去」，他承諾會好好保護自己。

許多網友看到首映現場畫面，一代武打巨星成龍竟然哭了，除了讓眾人更期待他的新電影《龍馬精神》，也紛紛心疼地說，「永遠會被真誠打動，謝謝成龍大哥這麼用心拍電影」、「我在現場應該也會哭爆」、「成龍都68歲了啊，一輩子為了電影奉獻耶」。