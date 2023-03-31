最高檢今邀集全國檢調廉首長召開「掃黑工作聯繫會議」。(最高檢提供)

近來國內陸續發生詐團求職囚禁凌虐案、光電業利益引發學甲88槍擊案、黑幫囂張辦春酒，引發國人對治安的憂慮，最高檢察署因應明年總統大選的治安問題，今邀集全國檢調廉首長召開「掃黑工作聯繫會議」，決定向黑幫「宣戰」，近日將規劃數波掃黑行動，並將地下通匯、綠能、環保、土方等不法案件列為查緝重點，以斬斷黑幫的金脈。

最高檢表示，鑑於當前電信詐欺犯罪嚴重，不法份子覬覦綠能產業，以及選舉將近，犯罪組織蠢蠢欲動，國人對於社會治安頗感不安，法務部長蔡清祥責成最高檢察署具體規劃掃黑相關對策及執行方案。

最高檢今邀集全國一、二審檢察長、法務部調查局與廉政署首長召開掃黑工作聯繫會議，蔡清祥致詞時指示檢調廉「鐵三角」掃黑，應全盤規劃，按部就班，紮實蒐證。

檢察總長邢泰釗指示全國檢察長掃黑應有計劃、有系統採取「規」（規劃）、「盤」(盤點)、「管」(列管)、「查」(調查)、「時」(時程)、「獎」(獎勵)、「知」(宣導)7項策略，以專人負責重點偵辦。

會中，調查局副局長黃義村表示，調查局全力配合最高檢的掃黑工作規劃，在經濟掃黑犯罪領域，訂定地下通匯、組織性經濟犯罪、股市犯罪、營業秘密等4大面向重點規劃與調查。廉政署長莊榮松則說，綠能、環保、土方不法案件均與犯罪組織有關，將密切配合檢察機關蒐證，全力偵辦。