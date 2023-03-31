日本傑尼斯男團KAT-TUN推出新專輯《Fantasia》，首週熱銷9.7萬張，再度摘下「Oricon公信榜專輯周榜」冠軍，自第一張專輯《Best of KAT-TUN》起算，這已是他們連續第13張奪冠的專輯。 新專輯《Fantasia》緊扣主題「不拘泥於音樂類型」，以描寫被女性玩弄的男人心情的主打曲〈Fantasia〉為代表，展現出KAT-TUN自由多彩的音樂種類。 Jr.時代至今KAT-TUN在音樂上的閱歷及變化，全部凝縮其中。

近日另一件讓粉絲興奮不已的是，團員中丸雄一在3月22日KAT-TUN出道17週年紀念日當天公開了個人推特及IG。繼亀梨和也、上田龍也之後，KAT-TUN全員個人IG開設完畢。中丸雄一在推特上寫道「我會分享有關漫畫出版進度和日常抱怨等」，對此粉絲們紛紛回應「這可能是今年最震驚的消息」「期待抱怨」。此外，他也在IG上傳祝賀出道17周年的彩球照，與粉絲同慶這個特別紀念日。

KAT-TUN為了此次專輯發行，亦特別錄製了和台灣粉絲打招呼的影片，除了不免俗地與台灣粉絲分享近況外，還仔細介紹專輯《Fantasia》的重點。團員們各自的SOLO歌曲也展露出各自的特色，龜梨和也跟生物股長的水野良樹、UTA以及PUFFY大貫亞美一同完成了〈未完成的〉一曲；上田龍也挑戰以英文為主的歌詞譜寫，同時還在影片中呼籲英文很好的台灣歌迷仔細觀看；而中丸雄一則表示這次自己寫下的歌詞將是未來即將問世的漫畫序章。

KAT-TUN新專輯《Fantasia》初回限定版1加收2首Bonus曲、主打曲〈Fantasia〉MV及製作花絮；初回限定版2加收1首Bonus曲、〈Love Lots Together〉MV及製作花絮、〈由零至一〉MV。普通版則收錄了成員的個人曲和1首Bonus曲，共計15首歌曲。台壓三版本已正式發行。