澎湃新聞3月31日報導，大陸罕見癲癇病患兒家屬購買列管藥物氯巴占（Clobazam）被以涉嫌「販毒」起訴一案，引起社會廣泛關注。在檢方對4名罕見癲癇患兒母親作出不起訴處分後，代購者「鐵馬冰河」被以販毒等罪嫌提起公訴，成為全案唯一繼續被訴的被告。該案一審於3月31日宣判。北京市中聞律師事務所、該案辯護律師劉長透露，法庭認為「鐵馬冰河」不構成走私販賣毒品罪，雖構成非法經營罪，但考慮到情節和社會危害，法院判處免於刑事處罰。

在庭上，「鐵馬冰河」稱，其代購這些藥品，不是代購消費品，不是代購名牌手表，這些藥品是救命的藥物，海關也是允許，當然是救命藥。

「鐵馬冰河」稱，他不是為了錢去代購，行為不是以營利為目的，沒有靠這個掙錢，做這個事情沒有造成任何危害，只是為了救人，為了自己小孩用藥。「從海外代購藥品做的不是那麼嚴謹，我們也是很無奈的，懇請法院給我一個公正的判決。」他說。

劉長辯護指出，當社會的公共供給不足時，「鐵馬冰河」作為「藥神」出現，如果僅僅只是具有刑事違法性而不具有社會危害性和應受處罰性時，就不應當被評價為犯罪。

澎湃新聞此前報導，去年底，一封癲癇患兒家長的聯名求助信《如何讓我們的孩子活下去？》引發關注。信中提到，在國外已經上市的氯巴占對罕見癲癇患兒有效，但在大陸屬於第二類精神管制藥品，未獲批准上市。不少患兒家屬選擇從海外代購藥物。

「鐵馬冰河」是安徽胡姓男子的網名，也是一名患有癲癇疾病女孩的父親，他在為女兒買藥的過程中，從海外代購氯巴占，並出售給癲癇疾病患兒的家屬。

2021年7月5日，「鐵馬冰河」被中牟縣公安局刑事拘留，因涉嫌走私毒品犯罪，2021年8月他被檢方批准逮捕。

2022年3月18日9時，「鐵馬冰河」代購列管藥物氯巴占涉嫌走私、販賣、運輸、製造毒品罪案，在中牟縣人民法院開庭審理，庭審歷經4個小時，未當庭宣判，同年4月獲交保候審，返回安徽老家。

去年3月29日，大陸國家衛健委在官網發布了關於就《臨床急需藥品臨時進口工作方案》和《氯巴占臨時進口工作方案》公開徵求意見的公告。針對患兒的用藥需求，衛健委在方案中提出擬牽頭進口和使用氯巴占的50家醫療機構名單。

同年9月，臨時進口的氯巴占片成功交付牽頭醫療機構北京協和醫院使用，此後在各地定點醫院鋪開。此後，大陸國產首個氯巴占仿製藥獲批上市，該款大陸國產氯巴占片規格為10mg／片，每盒28片，定價84元人民幣。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！