而近一個月來，博客來網站上，與AI人工智慧相關的關鍵字搜尋次數也明顯上升，近幾周每天搜尋次數均突破千次以上。

近期問世的相關書籍，包括有「都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書」和「ChatGPT與AI繪圖效率大師」等，新書開賣掀銷售熱潮，帶動AI、ChatGPT相關版品的整體銷量較2月增加近4倍，顯示消費者對於AI技術和ChatGPT的關注程度正在快速攀升。

根據博客來銷售觀察，「ChatGPT」去年底問世，今年3月便有專書搶先上市，一個月內，就有六出版社共推出八本ChatGPT新書，一個月內快速賣出近5,000本，有效帶動AI主題書單成長，其中「科技趨勢」類型業績暴增成長130％，銷售數量更為去年全年銷售量1.5倍。

首本新書「ChatGPT與AI繪圖效率大師」，搭上社群AI繪圖話題及加上館內重點推薦下，一個月內銷量破千本。目前的銷售冠軍「都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書」白話解說GPT的運作原理，不論是用於創作小說，或加快遊戲設計的流程都有入門指南，開賣至今連續四週登中文書暢銷榜，也是電子書銷量之冠。「AI生成時代」這本書籍，介紹從繪圖、音樂、影片，到利用智能創作自我加值、簡化工作，預言產業翻轉趨勢與未來機遇。

博客來進一步指出，熱衷了解新科技領域的讀者，以30歲以上的男性為主，其中有三成以上會延伸購買兩本以上相關書籍，這群讀者有高度育兒需求，呼應「108課綱科技素養學習」，會延伸購買適合孩子閱讀的AI書單，如「AI人工智慧的祕密」、「不插電 小學生基礎程式邏輯訓練繪本」、「露比任務：培養孩子邏輯思考的程式尋寶記」、「寫給中學生看的AI課」等。

看好這波AI熱潮，博客來即日起至4月30日推出「電腦科技知識展」，囊括1,600種最新電腦知識相關書籍，特闢GPT、電腦繪圖、AI新時代、元宇宙、晶片戰爭、科技迷航等熱門單元，合購價2書75折，參展商品5折起。