來自高雄超人氣甜點「搭啵s手作甜點」全台獨家焦糖千層酥，旋風快閃巨城4F。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

4F美食街快閃台南最夯「日和理想布丁」，品嚐台灣土雞蛋的濃醇口感。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

B1「朝鮮饌」推出春川辣雞、獨家蜂蜜炸年糕等獨門料理，平價享受道地韓國經典美食。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

5F 北海道冰淇淋之神「CREMIA」將於4月1日推出全新「麝香葡萄」口味，必定再掀一波排隊風潮。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

迎接5天兒童清明連假，Big City遠東巨城購物中心引進獨家餐飲品牌隆重登場，網羅全台最強輕食甜點限時快閃，還有大小朋友最喜歡的街頭藝人互動秀、兒童故事節系列活動。

巨城美食生力軍泰、中、韓、日式料理獨家登場，4F桃竹苗獨家全新品牌「這味泰泰」傳統泰料融合日式拉麵及台式家常風味，濃郁湯頭加上Q彈米線令人垂涎。「Mrs.Mapo」將傳統家常麻婆豆腐融入燒肉、炸雞等絕佳風味超級下飯，「阿達師五星麵鋪」招牌椒麻炸蛋麵及各式拌麵搭配特色湯品，麻而微辣的口感大受好評。

韓系代表則有「八色烤肉mini」招牌燒肉搭配特製小菜及沾醬，一人也能獨享正宗韓式烤肉，以及B1「朝鮮饌」推出春川辣雞、獨家蜂蜜炸年糕等獨門料理，平價享受道地韓國經典美食。還有秉持日本職人精神嚴選當季新鮮食材製作出有溫度壽司的「鮨富」，多國料理全面攻佔饕客味蕾。

超夯快閃輕食從南到北吃透透，來自高雄的「搭啵s手作甜點」全台獨家焦糖千層酥，台南必吃「日和理想布丁」、「CIRCLE法式紅豆餅」，台中「尷尬司康」、台北巷弄名店「極菓子」的磅蛋糕等多種選擇，帶給大家好食好心情。

巨城五天連假天天帶來神乎其技的街頭派對嗨翻天，神奇魔術、馬戲團雜耍、肢體默劇等吸睛表演，陪全家人度過歡樂的午後時光。大小朋友引頸期盼的「Big City兒童故事節」盛大推出熱烈報名中，4月1日至5日以及8日、9日下午2點及3點半，在3F BBC三合院帶來好聽好玩故事屋，不同的故事主題陪小朋友們一起進入奇幻冒險旅程。

4月15日Big City百人寫生大賽邀請全家大小一同創作，運用豐富的想像力畫出心中最繽紛的巨城，將有機會展出作品並且把獎金帶回家；4月16日還有好玩的劇團上演精采好戲「我也想要長大」，跟著可愛逗趣的角色徜徉在熱鬧的童話戲劇裡。

巨城線下線上都好玩，即日起至4月9日前全館當日消費累計滿額即可兌換「威秀電影票」乙張；登陸巨城APP成為會員參加阿Mall ＆ Mall妹集點樂，掃描消費滿額發票還可集點換美食，到APP「點數兌換」區扣HAPPY GO點數玩遊戲，即有機會獲得「500枚湯姆熊代幣」以及全館眾多泰式點心。最新優惠及活動資訊歡迎瀏覽FB粉絲專頁或下載APP，掌握最新動態。