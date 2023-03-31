來自台灣的Ivan（蔡弘燁）外型可愛俊美。（愛奇藝國際站提供）

YAYA（左）與Santa在泰國是百萬粉絲的BL劇演員。（愛奇藝國際站提供）

韓國選秀節目《放學後的心動》近日推出男版《Fantasy Boys》（放學後的心動 第2季），昨（30日）晚間正式在韓國開播，節目將在54位參賽者中嚴選12人，誓言打造出擁有全球粉絲的人氣男團。有鑑於過去選秀素人在累積人氣後遭挖出黑歷史，製作人在記者會上坦言事前面談三輪努力杜絕參賽者隱瞞黑歷史，值得一提的是，參賽者中也有台灣人、泰國百萬粉絲BL演員和現役韓團成員。

《Fantasy Boys》邀請到「東方神起」最強昌珉和引領韓流的二到四代團知名代表「2PM」張祐榮、「B1A4」振永、 「WINNER」姜昇潤，以及「(G)I-DLE」隊長小娟擔任導師。第1季裡因為中肯且嚴厲的講評而受到歡迎的小娟，在第2季裡是萬綠叢中一點紅的唯一女導師。有著多年街頭演出、歌唱比賽獲獎經歷的參賽者⽂材榮，儘管有名師指導但當天演出失常，便被小娟嚴格指出：「剛才前輩說話太溫暖，所以你好像沒聽懂，剛才的表演就像是一般才藝表演一樣」，並提到對方的練習方法與想法皆出了問題，風格依舊犀利。

而小娟也堪稱追星最強代表，喜歡2PM的她是死忠的「HOTTEST」（2PM官方粉絲名），之前在社群上多次與2PM成員互動，這次更進擊與2PM祐榮一起擔任節目導師，小娟在首集登場後看到走進攝影棚的祐榮直呼太神奇，祐榮聽到小娟的話也暖心回應「好久不見」，並稱讚小娟首季的精彩表現，謙稱希望這一季也多麻煩照顧，觀眾們看到這段後不禁羨慕小娟根本是粉絲世界的天花板，成功到無人能敵。

首集公開了54位參賽者的分級過程，除了有女團MAJORS成員Suzy親弟弟⾦優晳率先登場之外，之前曾演出人氣泰國 BL 劇《我們相愛的概率是12％》的Santa、《我們之間》的YAYA，儘管在泰國都已是擁有百萬粉絲的演員，但依舊來參加徵選。不僅如此，曾參加過《PRODUCE X 101》徵選，Rain公司旗下男團Ciipher隊長文賢彬、TRCNG成員梁太宣、NONSTOP成員全炳喆 、OCJ Newbies成員徐尙佑等已出道的男團成員也在列。還有來自台灣的Ivan（蔡弘燁）也成為新焦點，今年將滿20歲的他韓語流暢，隨時來個後空翻也沒問題，外型可愛俊美，讓粉絲們期待他接下來的後續表現。

《Fantasy Boys》每週五中午就在愛奇藝國際版跟播。