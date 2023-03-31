樂智據點長輩帶來熱力四射、活力滿點表演。（聯新國際醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

聯新文教基金會董事黃忠智。（聯新國際醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

財團法人聯新文教基金會附設「桃園市私立好棒社區長照機構」30日下午在平鎮區衛生所舉行開幕活動，另特別安排聯新國際醫院中壢及平鎮的2個樂智據點長輩，帶來「舞力全開」及「銀髮動滋動」等熱力四射、活力滿點的表演，為開幕活動現場帶來溫馨熱閙的氣氛。

平鎮區總人口數為22萬7602人，65歲以上人口數為3萬2298人，占平鎮總人口的14.19％，顯見高齡長者照護的高度需求及重要性。聯新好棒日照中心是平鎮區第5個日照中心，相關空間及設施規畫完全符合長照機構設置標準，可容納30人，同時也提供喘息照顧。該中心的軟、硬體設計上，融合國球棒球及平鎮在地客家元素，打造出溫馨舒適環境，滿足長者需求，紓緩家庭照顧者負擔。

昨開幕活動，桃園市衛生局副局長余依靜、主任秘書黃翠咪、聯新文教基金會董事黃忠智、執行長謝彰文、聯新國際醫院院長許詩典、副院長賈蔚及平鎮區長呂緣、新富里長梁瑞其及平鎮衛生所主任李孟臻等人共同揭幕，多位在地民意代表和衛生機關代表也應邀共襄盛舉。

聯新文教基金會董事黃忠智表示，聯新國際醫療集團及所屬機構，長年來結合區域特色，戮力推廣體育、教育、文化等研習與推廣活動，更將客家文化的推廣，視為責無旁貸的責任與使命。集團投身失智照護服務邁入第4年，期間諸多公益團體活動，配合長照2.0政策提供ABC服務單位，並運用聯新國際醫院醫療資源提供各項照顧服務，構成社區與醫院共生照顧服務網絡。

黃忠智指出，基於失智照護經驗，也看見被照護者的需求，聯新好棒日照中心的設計規畫更環繞被照護者的需求，同時導入智慧照護整合輔助服務，提供自動化管理與即時訊息通知，透過手機、平板和電腦連結網頁，讓家屬了解長輩接受服務的動態。

好棒日照中心主任吳秀芳說，為保有長者原有的功能，中心也採用減法照顧，凡是長者可自行操作的事務，仍交由長者自行處理，盼長者能持續進步或減緩失能速度；此外，中心的空間設計特色在於運用棒球場的概念設計，希望幫助強化失能、失智長者的定向及認知功能。期望透過團隊合作，提供包含醫療、護理、復健、營養及照顧的專業照顧服務，讓長者享有人性、尊嚴及日常的生活。