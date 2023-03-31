李勝奎（右）借著酒意主動吻上李鍾赫。（LINE TV提供）

韓國BL劇近來逐漸崛起，繼去年的《語意錯誤》後，最近剛剛迎來完結篇的《我們的模擬戀愛》也成為口碑黑馬，首集開始就有告白吻戲，男主角對戲過程中也不斷直接示愛直球對決，拿捏的恰到好處的曖昧氛圍讓觀眾看了大呼過癮，在第5、6集中，2位男主角更是狂撒糖，一路親到尾，從公司聚餐醉後吻、回家休息的日常啾啾吻、再到辦公室頂樓偷接吻。

《我們的模擬戀愛》劇情描述男主角李浣（李鍾赫飾）在高中時愛上自己最好的朋友申基泰（李勝奎飾），但是第一次在頂樓向對方告白時獻吻，卻被申基泰躲掉，同時李浣又遇上家中變故，因此單方面斷絕聯絡，直到7年後在職場相遇，已是插畫師的李浣與成為程式設計師的申基泰變成同事，要共同推出一款以戀愛為主題的遊戲，2人的愛情推拉戰也重新開啟。

李勝奎在劇中撩人功力十足，首集就直球對決問李鍾赫有沒有對象，後續不停告白，甚至假借醉酒直接吻上對方，事後還說：「這次我們都沒有躲開呢。」搞得李鍾赫小鹿亂撞。確認關係後，李勝奎故意向對方提起往事：「（以前）我打電動打到睡著之後，你都會瘋狂盯著我看。」接著躺在李鍾赫隔壁，挑逗對方：「我現在閉上眼睛囉，你儘管看，想對我做什麼都可以。」抵擋不住誘惑的李鍾赫直接「啾」的一下親了上去，粉紅泡泡滿點，就連導演也大讚2人的化學反應。

身高182公分的李勝奎雖然在劇中看似清瘦，也沒有展現身材的戲份，但他曾曬出自己的健身影片，秀出結實的胸肌加上線條俐落的八塊腹肌，展現宛如健美先生一般的驚人好身材，霸氣感從劇中延伸到戲外，劇終後他也在IG發文表示捨不得完結篇，讓粉絲紛紛在底下留言敲碗第二季。《我們的模擬戀愛》全集已在LINE TV上架。