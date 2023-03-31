行政院晚間召開臨時會議，8公股行庫明4月1日將跟進提早發放6000元，中華郵政公司稍早也證實，將於4月2日提早發放，預計會撥款給400多萬名用戶。

實領方面，郵局領現日期為4月17日，中華郵政預計在清明連假過後舉行記者會，說明相關規定。