中華郵政也提早發6000元！4／2撥款 400萬人受惠 22:062023/03/31 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華郵政將於4月2日發放6000元，預計會撥款給400多萬名用戶。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院晚間召開臨時會議，8公股行庫明4月1日將跟進提早發放6000元，中華郵政公司稍早也證實，將於4月2日提早發放，預計會撥款給400多萬名用戶。 實領方面，郵局領現日期為4月17日，中華郵政預計在清明連假過後舉行記者會，說明相關規定。 6000元入帳了！她狂讚「太有效率」 登記銀行曝 妹子幫全家7人登記入帳 忘1步驟慘喊「6000元飛了」 4月新制來了！全民領6千 計程車起價大漲15元 #提早 #郵局 #6000元 #撥款 #發放 也許您會感興趣 推薦閱讀 全民普發6000元「王道銀行」搶先跑！1988專線驚人回應曝 14:342023/03/31 政治 3月爽領2次薪水！網曝1慘況：根本笑不出來 14:382023/03/31 生活 第一鮪又提早！ 琉球籍「新發財1號」愚人節返港驗明正身 19:562023/03/31 生活 這銀行偷跑！普發6千搶今天入帳 原因曝光超傻眼 13:322023/03/31 財經 認了提前發現金6千 王道銀行致歉！公開偷跑原因 16:322023/03/31 財經 《電子通路》普發6000元拚10億元商機 燦坤營運爆發先甩2困局 07:582023/03/30 財經 全民普發6000元 OPEL加碼十倍送 13:512023/03/31 汽車情報-汽車新聞 確定了！普發6000元提前發放 公股銀明天入帳 20:172023/03/31 財經 提前慶祝社工日 苗縣發放「社工充電券」慰勞辛勞 15:532023/03/30 寶島 6000元入帳了！她狂讚「太有效率」 登記銀行曝 12:232023/03/31 生活 普發6000元「放大花」最划算 飯店、百貨、超市加碼看這裡 17:282023/03/30 時事 百貨母親節開跑 普發$6000正好買限量優惠組！ 20:312023/03/30 生活 搶普發6000元商機 北市府祭500萬最大獎 04:102023/03/31 地方新聞 妹子幫全家7人登記入帳 忘1步驟慘喊「6000元飛了」 12:132023/03/29 生活 爽翻了！王道銀行搶先發現金6千 財政部說明原因 14:112023/03/31 財經 屏東首例賄選宣判 竹田鄉村長落選人花6千元買票判緩刑4年 21:432023/03/30 社會 4月新制來了！全民領6千 計程車起價大漲15元 07:282023/03/31 生活 全民普發6000元 高雄市海洋局籲民眾勿受騙 12:052023/03/30 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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