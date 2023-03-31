近期有關中美兩國之間的冷戰或新冷戰的話題在美國智庫學者間升溫，另一派認為中國正在準備與美國打一場熱戰的分析也甚囂塵上。最新一期《外交事務》期刊上一篇專文指出，近日中共領導人習近平連續闡述「備戰」主題，並出台一系列備戰動作，值得特別關注。

這篇由前美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）與《華盛頓郵報》前駐京記者潘文（John Pomfret）所共同撰寫的文章說，近期有關中共對台動武的跡象愈來愈多，3月舉行的中共人大政協兩會期間，中共總書記習近平在4個不同場合闡述為戰爭準備的主題，其中一次告訴中共的將軍們要「敢於戰鬥」。

《法國國際廣播》在引述該文時指出，近期大陸還出現一系列備戰的跡象，雖然這對經常報導類似主題的海外華文媒體而言並不陌生，但如果把這些情況綜合起來，也夠讓美國人出點冷汗。

文章說，中國兩會上宣布將國防預算增加7.2%，這使得中國軍費過去10年中翻了一番，中國還計畫降低對外國糧食進口的依賴。此外，去年12月，北京頒布了一項新法律，使中國軍隊能夠更輕鬆地動員其預備役部隊，並將戰時補充作戰部隊的措施予以制度化。

報導還指出，自去年12月以來，中國還在北京、福建、湖北、湖南、內蒙古、山東、上海、四川、西藏和武漢等地開設了一系列國防動員辦公室或招募中心。據陸媒指出，與台灣海峽相對的福建省各城市已開始升級防空洞或建造至少一所戰時急救醫院。3月，福建省多個城市開始阻止來自海外的IP位址訪問政府網站。

這篇《外交事務》的文章認為，習近平正在加強一項長達10年的運動，以打破對美國為首的民主世界的關鍵經濟和技術依賴。習近平把「備戰」與「民族復興」統一起來，標誌着威懾台灣的政治運動進入新階段。「雖然衝突未必迫在眉睫，但北京發生了一些變化，全世界的政策制定者和商業領袖都不能忽視。如果習近平說他正在為戰爭做準備，不相信他的話將是愚蠢的做法。」

許多專家也曾對台海可能發生的戰事提出警告，但也有另一派就中美間是否已經進入「冷戰」或「新冷戰」而發生爭論。《美國之音》分析說，「到目前為止，美國朝野雖在中國問題上有着高度共識，但在兩國是否已經陷入一場冷戰的問題上則有很多不同意見。」

華盛頓頗具影響力的政策研究機構傳統基金會（Heritage Foundation）日前專門就中美冷戰議題發布報告稱，美中之間已打響新一輪冷戰，美國必須清醒地面對現實，動員全社會的力量迎戰中國威脅，以面對一個比蘇聯其權力巔峰時更具能力、更危險的對手。

文章說，無論中美間是否存在冷戰還新冷戰，由於時代變遷，冷戰的內容形式都在發生變化。可能先熱戰再冷戰，或由冷戰轉熱戰，也可能冷戰熱戰同時存在。當下的俄烏戰爭雖是局部的，但已經把世界民主陣營和反民主陣營間的界限清晰化。有關中美冷戰的討論或許更有積極備戰和國際外交周旋爭取時間的意義，但是對美國代表的西方民主陣營來說，公開討論中美熱戰將導致兩面或多面樹敵的困境，但閉眼逃避的危險也不言而喻。