因為物價上漲與通貨膨脹，讓不少想要出國留學的學生卻步。現在改變的機會來了，紅序國際教育公司在台推動「Crimson Access Opportunity教育機會均等計畫」，針對家境相較清寒的優秀高中生，提供全方位的免費升學輔導，並且協助學生申請國外大學獎學金，確保資源有限的學生也有機會取得應有的成就，讓每一位有夢的優秀學子都有機會實踐留學夢。

「CAO教育機會均等計畫」免費申請，不收任何費用，通過審核的學生，將會有經驗豐富的策略顧問、寫作指導老師，以及大學獎學金申請專家，提供免費的專業輔導。「CAO教育機會均等計畫」的目標是協助學生在競爭日益激烈的申請者中脫穎而出，確保資源有限的學生也有機會取得應有的成就。

「CAO教育機會均等計畫」自2020年開始，已經幫助世界各地家庭經濟較弱勢的學生進入史丹佛、哈佛、耶魯等世界頂尖大學。2021-2022學年度，總共協助所有學生獲得超過800萬美元的財務支持。家庭可提供教育經費在3萬美金以下、英文能力佳的學生均可報名。

Crimson Education紅序國際教育，於2013年成立，全球有28個辦公室，是世界最頂尖的英美留學顧問公司，許多畢業於世界頂尖名校的專業人士，和美國前大學招生官都是紅序國際教育的成員，每年幫助許多學生進入他們的夢想大學。今年度協助台灣高中生獲得錄取史丹佛大學、賓州大學、UCLA等多家頂尖名校。