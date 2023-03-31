張惠妹今（31日）起在高雄巨蛋連辦10場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，快歌唱得滿場1.2萬位歌迷情緒超嗨，詮釋慢歌更是深入人心，阿妹中場獻唱〈靈魂盡頭〉時忍不住掩面落淚，歌詞「許多不明就理，誤解的、嘲弄的，原諒他們不懂真愛是什麼，反正如人飲水，生活的、奮鬥的，只有妳我，和我們在乎的夢」字句感人，唱畢她說：「救命啊，剛剛3首歌在安排時，我在想說我應該OK，結果最後還是沒忍著。」並將〈聽海〉獻給為該曲填詞的已故資深音樂人林秋離老師。

阿妹今化身「闇黑女王」從場中升降舞台現身，以黑色浮誇巨型公主袖、延伸至地面重達20公斤裙擺的造型，搭配〈血腥愛情故事〉張力十足的激烈歌詞為演唱會揭幕，盡顯女王霸氣；光是開場這套服裝就要價4萬美金（約台幣122萬元），整件使用萬顆黃色水晶點綴，耗時1000小時打造完成。

陳鎮川透露，阿妹因高雄演唱會升級「超級焦慮，壓力比台北場還大」，他之前到阿妹家為演唱會造型定裝，「4套衣服試了10小時」，直到開唱前一晚都還在調整，且她彩排時心情非常不好，「肅殺的那種，什麼都不對，但總彩後就好了」，坦言她這次盯得比台北場還緊，「她就是這樣，會覺得不夠好，大家就很緊繃，所以大家彩排後都會去海產店喝啤酒」。

此外，許多歌迷發現天后近期瘦超多、絕美「鉛筆腿」非常性感，陳鎮川表示阿妹狀態的確很好，去年海外耶誕節演出返台後，她開始閉關備唱，並遵守「演唱會專屬套餐」，每天一碗燙青菜、一碗蛤蠣和4片涮牛肉，並於下午3點食畢，加上早睡早起的規律生活，讓體能達到最佳狀態。

86歲張媽媽高雄10場全陪，男友Sam同樣愛相隨，對於唱破自己高雄巨蛋場次記錄，阿妹雖沒多說什麼，但表示「如果很多人還想看，可以持續往上加場」，讓陳鎮川聽了苦笑直呼：「後面場地真的沒有時間了啦。」接下來將赴海外20幾個城市巡演。