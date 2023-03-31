宜蘭最大動物生態園區「斑比山丘」今年春季又有新亮點，園方與體驗互動團隊「影子怪物」聯手打造園區內第一個光影互動裝置，並將光影及人體偵測互動技術結合園區內「美美子霜淇淋」店舖的實體空間，為造訪遊客打造沈浸式互動牆，透過串連虛實讓遊客能更投入地體驗這座可愛樂園，也讓近距離與動物互動會緊張的遊客，能先在園區外圍增加對於動物的熟悉度，降低緊張感。

現在走近美美子霜淇淋的窗前，多出了可愛的鹿角歡迎賓客，透過感測人體與窗邊的距離，讓躲在白色窗簾後的小鹿角色「班班」與「拉布」為遊客打開驚喜，現場舞魂大爆發，為賓客大秀一段舞技，而在音樂的催化下，招牌鹿角與圓滾滾身軀的萌樣演出，也成為園區內另一個超人氣打卡點；為了讓體驗更細緻，園方還特別設置了互動彩蛋，在裝置前面等待一段時間，就可以跟可愛的「拉布」、「斑斑」拍出獨一無二的照片留念。

為了提供園區動物更好的環境，斑比山丘特別建設了動物們的專屬泳池，因此遊客在各時段都有可能看到動物在池邊喝水或是玩水。通常早上時段，是梅花鹿最喜歡下水的時候；水豚則是比較愛在傍晚的時間，如果在園區待久一點，就可以看到水豚慢條斯理的走去水池。

水豚在陸地上時，耳朵是立起來的，但進入水裡游泳時，為了防止水進入耳朵裡，牠們的耳朵會像蓋子一樣平貼著頭部蓋起來，而牠們不管是游泳還是潛水都相當厲害，在水中閉氣甚至能達到五分鐘之久。

「斑比山丘」攜手體驗互動團隊「影子怪物」打造園區內第一個光影互動裝置。（斑比山丘提供）

此外，現在適逢抹茶季的3月，園區內的「美美子咖啡廳」也推出抹茶季限定系列甜品，這次特別使用京都百年茶舖「一保堂」的初昔抹茶粉，日式濃郁抹茶香結合店內人氣品項打造3大抹茶明星，包含「抹茶紅豆白玉鬆餅」、「抹茶乳酪布丁」及「冰檸抹茶泡泡飲」，可說是甜點控今年春季來斑比山丘的必吃品項。