飄香天母40年的「茉莉小吃店」，在今天(31日)營業過後，就將正式走入歷史，不少民眾趕緊在最後一天朝聖，就有天母人拍下現場照片，對此大排長龍，排到外面人行道上。

男網友在臉書《靠北天母幫》貼出茉莉小吃店最後一天的盛況，只見店內座無虛席，排隊人潮從店裡面一直延伸到外面人行道，綿延了好幾百公尺，不少人都排了一個小時以上才終於吃到餐點。

茉莉漢堡由「茉莉阿姨」謝靜與4位美軍顧問團的廚師合夥創辦，飄香天母40年。(圖／天母商圈臉書)

茉莉小吃店前身為「茉莉漢堡」，1979年美軍撤台後，由「茉莉阿姨(Mary)」謝靜與4位美軍顧問團的廚師合夥創辦，將道地美式食物引入天母，成為天母地標之一，假日更有許多外地人會特地來到天母，只為吃到茉莉漢堡。

只是在2013年因內部經營理念不合，導致店家曾休業長達一年，直到2014年才從新開業，但受到疫情衝擊，加上高齡84歲的謝靜阿姨身體狀況大不如前，每天還要從新北搭公車到天母開店，實在吃不消，只好含淚熄燈。