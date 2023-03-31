43歲藝人陳喬恩過去演過多部偶像劇，有著「偶像劇女王」的美名，近年來她將事業重心移往大陸，2019年接拍綜藝《女兒們的戀愛》，與馬來西亞富二代曾偉昌(Alan)擦出愛火，並於去年3月正式結為夫妻，今(31日)是她們結婚1周年紀念日，兩人同步在IG曬出甜蜜牽手照，眾多粉絲看到後，紛紛湧入留言區祝賀。

陳喬恩去年3月31日連經紀人都沒報備，就跟老公曾偉昌至大安區戶政事務所登記結婚，被民眾看到PO到網路上，引起新聞媒體報導，結果飯才吃到一半，便接到經紀人的電話：「妳剛剛結婚了嗎？怎麼不告訴我」，不過由於沒料到婚事這麼快就傳開，她只好趕快去做美甲，並在IG曝光牽手曬鑽戒的閃照，開心寫下：「簡單而不少，有你在身邊正好，身在福中知福～」，親口證實喜訊。

曾偉昌送給陳喬恩一束花。(圖/曾偉昌 IG)

如今兩人結婚剛滿一年，從夫妻倆曬出的合照中，可見他們身處3個絕美場景，緊牽彼此的手，周圍冒起粉紅色泡泡，此外，曾偉昌還送給陳喬恩一束花，以英文浪漫告白：「Happy Anniversary Wifey(結婚週年快樂，老婆)」，至於陳喬恩則說：「老公～一週年快樂」，足見夫妻感情超好。

貼文曝光後，被閃瞎眼的粉絲們暴動留言：「甜爆了啦」、「最喜歡看到妳們放閃，分享幸福」、「好有儀式感，愛了愛了」、「哇一年了，妳們那個認愛節目，妳坐纜車過去的時候我都快哭死了，祝福妳喬恩」、「要永遠幸福下去」。