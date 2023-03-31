台灣面臨缺蛋危機，日本的蛋價也成為大眾關注的焦點。農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘表示，前陣子有人提到日本雞蛋比台灣貴，不過，他認為還是明顯比台灣便宜，日本雞蛋甚至還可以生吃。

林裕紘今(31日)在臉書粉專貼文表示，前陣子有人提到日本雞蛋比台灣貴，他真的很好奇，日本雞蛋怎麼會比台灣貴呢？過去日本超市一盒10顆雞蛋在100-200日幣之間，當然因為疫情漲起來了，使很多廠家都承受不了高漲的雞蛋，但日本是用公斤當單位，1公斤雞蛋300日幣等於1台斤180日幣，不是明顯還是比台灣便宜嗎？

林裕紘指出，日本的飼料也跟台灣一樣要依賴進口，日本的人工也比台灣貴，為什麼日本的雞蛋比我們便宜還可以生吃？當然日本也有贏我們的優勢，例如人口基數較高、環境較適合養蛋雞等，但日本的蛋雞產業也沒有停止提升。

林裕紘點出，當日本喊出攻擊型農業，要農產品外銷，要雞蛋外銷就要有良好的市場評估以及規畫，才能設立目標去執行。而市場評估與規畫，人家都是做真的，才有辦法去執行，達成目標，像台灣去開輸澳洲鳳梨的檢疫，大量的心力投資下去，結果是一個根本沒機會的市場。

林裕紘分析說，日本的市場定位很簡單，就是較高價的可生食的雞蛋的高品質市場，以及不可生食的雞蛋與泰國、中國大陸做價格競爭，比如在香港的雞蛋盒子上如果有日本畜產物輸出促進協議會」發出的「TAMAGO Japan Egg」標章的，就是可生食的雞蛋。再以縣為單位去推廣不同縣的品牌雞蛋，強調不同產區的雞蛋特色。

林裕紘接著指出，2013年，日本雞蛋出口到香港的數量只有1027公噸，在多年推廣下，2022年已經來到28247公噸，成長了26.5倍。在這個需求下，日本大概要多養180-200萬隻的蛋雞來供給香港市場。當我們看到其他國家如何成功時，也應該回頭想想，我們為什麼會失敗？為什麼會變成需要靠進口來解決缺口的市場？