前總統馬英九正在中國訪問，外傳他今年下半年將帶領馬英九基金會「大九學堂」年輕學員出訪美國。馬英九辦公室今天回應，訊息錯誤，目前無此規劃。

馬英九目前正在中國訪問，但有媒體報導，馬英九下半年將帶著大九學堂學員出訪美國，可能參訪華盛頓特區、白宮、國會山莊等地；擔任國民黨海外部主任的立委陳以信接受媒體訪問時也說，馬英九在暑假期間有可能率領青年團隊前往美國訪問，以達到既重視兩岸關係，又重視對美關係的平衡。

馬辦晚間回應，訊息錯誤，目前無此規劃。（編輯：謝佳珍）1120331