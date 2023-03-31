前總統馬英九28日赴陸喊出「中華民國」、「前總統」卻遭綠營扭曲，對於2024「準」民進黨總統提名人賴清德主張的「和平保台」，新北市議員葉元之直言，金孫想當國父，民進黨臉書終於打開了潘朵拉的盒子，揭露了賴清德騙票的行為，果然台獨金孫，還是想做台獨國父。

葉元之表示，馬英九說「振興中華是兩岸中國人不可迴避的責任」。民進黨立刻質疑馬英九是哪國人，並說「我們是台灣人，不是中國人。」

葉元之指出，很明顯，以國籍來說，馬英九說的中國，就是中華民國，民進黨說他們的國籍不是中華民國，是台灣，那不就代表，現在民進黨已經公開要搞台獨了嗎？

葉元之強調，蔡英文說，因為下次不選舉，所以不太會說台灣話了，自證自己說台灣話，是為了騙票。而賴清德之前主張台獨，現在卻喊「和平保台」，擺明也是為了騙取選票，請賴清德公開告訴大家，中華民國國民，國籍到底是中華民國，還是台灣國？