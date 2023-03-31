中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），擁有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和E罩杯火辣身材，加上173公分身高，在啦啦隊中人氣超高；中信兄弟明（4月1）日開幕戰，短今忙裡偷閒，在IG分享到宜蘭的度假美照，睡衣辣照和按摩時脫到剩小褲，讓網友眼睛都不知道該放哪。

短今在「Passion Sisters」裡人氣算前三名，173公分身高還讓她有「大隻馬女神」封號，最近她趁中職開季前，趕緊到宜蘭度假為自己充電，她曬出在民宿裡放鬆的一系列美照，其中在床上只穿著睡衣，胸前深V又大露修長美腿，火辣曲線一覽無遺。

短今到宜蘭度假的美照，讓網友看了噴鼻血。（圖／摘自短今SAMMIE IG）

令網友驚喜的是，短今大讚民宿有按摩到府服務，接受師傅按摩時，全身疑似拖到剩下半身小褲，只用浴巾蓋著，露出一大片美背，讓人眼睛不知道該看哪，養眼畫面粉絲看了直噴鼻血；而短今也滿意地說，「忙裏偷閒的我，面對明天中信兄弟開幕戰，一定要先好好放鬆一下」。

底下湧入粉絲們熱情留言，大讚短今身材好的不得了，「逼逼太辣」、「太犯規了啦」、「這照片…是要人家看哪裡」、「辛苦了，終於可以看見活潑亂跳的短今」、「大美人，辣到不要不要」、「這樣不行捏，讓人家怎麼睡覺」。